Зиновия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти12.09.1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1800
Сын: Павел Акимов
Отец ребёнка: Аким Стефанов
Рождение ребёнка
30.03.1807
Дочь: Мария Акимова
Отец ребёнка: Аким Стефанов
Рождение ребёнка
30.03.1807
Сын: Иван Акимов
Отец ребёнка: Аким Стефанов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Якушевич Агафия (Яковлева)
Отец ребёнка: Аким Стефанов
Рождение ребёнка
30.10.1820
Дочь: Параскева Акимова
Отец ребёнка: Аким Стефанов
Смерть
12.09.1834
Рождение ребёнка
До 1845
Сын: Семён Акимов
Отец ребёнка: Аким Стефанов