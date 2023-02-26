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Зиновия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

12.09.1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1800

Сын: Павел Акимов

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1807

Дочь: Мария Акимова

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1807

Сын: Иван Акимов

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Якушевич Агафия (Яковлева)

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.10.1820

Дочь: Параскева Акимова

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
12.09.1834
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1845

Сын: Семён Акимов

Отец ребёнка: Аким Стефанов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
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