Якушевич Агафия (Яковлева)
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смерти11.03.1886
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Аким Стефанов
Мать: Зиновия Иванова
Бракосочетание
01.11.1831
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1836
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
22.01.1838
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
06.04.1840
Дочь: Ирина Ильина
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
08.03.1842
Дочь: Дария Ильина
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
21.10.1844
Дочь: Параскева Ильина
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
29.05.1847
Дочь: Акилина Ильина
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
13.02.1852
Дочь: Евдокия Ильина
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
18.05.1855
Сын: Якушевич Карп Ильин
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Рождение ребёнка
03.06.1859
Сын: Якушевич Фёдор Ильин
Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев
Смерть
11.03.1886