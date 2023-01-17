Якушевич Агафия (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкушевич Агафия (Яковлева)

Якушевич Агафия (Яковлева)

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1813

Дата смерти

11.03.1886

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Аким Стефанов

Мать: Зиновия Иванова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1831

Муж: Якушевич Илья Яковлев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
02.10.1836

Сын: Якушевич Андрей Ильин

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.01.1838

Сын: Якушевич Климент Ильин

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Якушевич Виктор Ильин

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1840

Дочь: Ирина Ильина

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1842

Дочь: Дария Ильина

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1844

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.05.1847

Дочь: Акилина Ильина

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.02.1852

Дочь: Евдокия Ильина

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.05.1855

Сын: Якушевич Карп Ильин

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.06.1859

Сын: Якушевич Фёдор Ильин

Отец ребёнка: Якушевич Илья Яковлев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.03.1886
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close