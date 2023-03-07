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Якушевич Виктор Ильин

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

19.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Якушевич Илья Яковлев

Мать: Якушевич Агафия (Яковлева)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.02.1861

Жена: Наталия ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Викторова

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1864

Дочь: Агрипина Викторова

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Викторов Яков Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1871

Сын: Мирон Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.08.1873

Сын: Иоанн ст.

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1874

Сын: Стефан Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1877

Сын: Павел Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1879

Сын: Никифор Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1881

Сын: Викторов Иван Викторов

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1885

Дочь: София (Александра) Викторова

Мать ребёнка: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
19.04.1909
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от старческой
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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