Якушевич Виктор Ильин
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти19.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Якушевич Илья Яковлев
Бракосочетание
26.02.1861
Жена: Наталия ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Викторова
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
13.06.1864
Дочь: Агрипина Викторова
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
14.08.1871
Сын: Мирон Викторов
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
31.08.1873
Сын: Иоанн ст.
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
24.12.1874
Сын: Стефан Викторов
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
28.06.1877
Сын: Павел Викторов
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
10.03.1879
Сын: Никифор Викторов
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
31.12.1881
Мать ребёнка: Наталия ст
Рождение ребёнка
10.05.1885
Дочь: София (Александра) Викторова
Мать ребёнка: Наталия ст
Смерть
19.04.1909
Причина смерти: от старческой
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище