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Викторов Яков Викторов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Якушевич Виктор Ильин

Мать: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1890

Жена: Викторова Дария Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1890

Дочь: Анастасия Яковлева

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1892

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Дария Симонова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1895

Сын: Яковлев Тихон Яковлевич

Мать ребёнка: Дария Симонова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1898

Сын: Яков Яковлев

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Матрона Яковлева

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Викторов Николай Яковлев

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Викторов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Викторов Иван ст

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Рождение ребёнка
24.02.1916

Сын: Викторов Иван Яковлев

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Викторов Семен Яковлевич

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Рождение ребёнка
1918

Сын: Викторов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Симонова

Смерть
Неизвестно
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