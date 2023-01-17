Викторов Яков Викторов
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Якушевич Виктор Ильин
Мать: Наталия ст
Бракосочетание
28.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1890
Дочь: Анастасия Яковлева
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
26.01.1892
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Дария Симонова
Рождение ребёнка
18.06.1895
Мать ребёнка: Дария Симонова
Рождение ребёнка
08.08.1898
Сын: Яков Яковлев
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Матрона Яковлева
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
07.03.1903
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
25.09.1911
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
1913
Сын: Викторов Иван ст
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1916
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Рождение ребёнка
1918
Сын: Викторов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Викторова Дария Васильева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Симонова
Смерть
Неизвестно