Викторова Дария Васильева
Место рождения
Дата рождения15.03.1872
Дата смерти28.03.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Дария Кодратова
Бракосочетание
28.01.1890
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1890
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
26.01.1892
Дочь: Ксения Яковлева
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
08.08.1898
Сын: Яков Яковлев
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
До 1901
Дочь: Матрона Яковлева
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
07.03.1903
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Евдокия Яковлева
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
25.09.1911
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
1913
Сын: Викторов Иван ст
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Рождение ребёнка
24.02.1916
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Смерть
28.03.1916
Причина смерти: от тромба мозга
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Рождение ребёнка
1918
Сын: Викторов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище