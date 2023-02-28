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Викторова Дария Васильева

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.03.1872

Дата смерти

28.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Дария Кодратова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.01.1890

Муж: Викторов Яков Викторов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.12.1890

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1892

Дочь: Ксения Яковлева

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1898

Сын: Яков Яковлев

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1901

Дочь: Матрона Яковлева

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Рождение ребёнка
07.03.1903

Сын: Викторов Николай Яковлев

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Евдокия Яковлева

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.09.1911

Сын: Викторов Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Викторов Иван ст

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Рождение ребёнка
24.02.1916

Сын: Викторов Иван Яковлев

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
28.03.1916
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тромба мозга
Рождение ребёнка
1917

Сын: Викторов Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Рождение ребёнка
1918

Сын: Викторов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Викторов Яков Викторов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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