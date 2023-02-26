Дария Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дария Кодратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий (Симонов)

Рождение ребёнка
До 1859

Сын: Симоненков Ефимий Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Александр Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.03.1872

Дочь: Викторова Дария Васильева

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Прохор Васильев

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1884

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Василий (Симонов)

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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