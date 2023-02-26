Дария Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1853
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
До 1859
Сын: Симоненков Ефимий Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
1870
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Александр Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
15.03.1872
Дочь: Викторова Дария Васильева
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Прохор Васильев
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Рождение ребёнка
До 1884
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Василий (Симонов)
Смерть
Неизвестно