Симоненков Ефимий Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1859
Дата смерти04.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Дария Кодратова
Рождение ребёнка
13.05.1878
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
03.12.1879
Сын: Симоненков Николай Ефимов
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
15.01.1883
Дочь: Ксения Ефимова
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Терехова Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
30.06.1888
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
27.07.1893
Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.1910
Причина смерти: от чахотки