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Симоненков Ефимий Васильев

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

04.04.1910

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Дария Кодратова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.05.1878

Сын: Симоненков Фёдор Ефимов

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1879

Сын: Симоненков Николай Ефимов

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Ксения Ефимова

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Терехова Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Мария Ефимова

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Симоненков Демьян Ефимов

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Симоненков Илья Ефимов

Мать ребёнка: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Смерть
04.04.1910
Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от чахотки
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