Симоненкова Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1878
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
03.12.1879
Сын: Симоненков Николай Ефимов
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
15.01.1883
Дочь: Ксения Ефимова
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1884
Дочь: Терехова Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
10.02.1887
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
30.06.1888
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Рождение ребёнка
27.07.1893
Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно