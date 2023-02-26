Симоненкова Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симоненкова Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1878

Сын: Симоненков Фёдор Ефимов

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1879

Сын: Симоненков Николай Ефимов

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.01.1883

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1884

Дочь: Терехова Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1887

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.06.1888

Сын: Симоненков Демьян Ефимов

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1893

Сын: Симоненков Илья Ефимов

Отец ребёнка: Симоненков Ефимий Васильев

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симоненков Ефимий Васильев

Смерть
Неизвестно
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