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Симоненков Николай Ефимов

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1879

Отец: Симоненков Ефимий Васильев

Мать: Симоненкова Екатерина Дмитриева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.01.1903

Жена: Домника Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Симоненков Георгий Николаев

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1906

Сын: Симоненков Никита Николаевич

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: Улита Николаева

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1910

Сын: Симоненков Яков Николаев

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Симоненков Василий Николаев

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: Александра Николаева

Мать ребёнка: Домника Фёдорова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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