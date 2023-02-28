Симоненков Николай Ефимов
Место рождения
Дата рождения03.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1879
Бракосочетание
24.01.1903
Жена: Домника Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Симоненков Георгий Николаев
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
26.05.1906
Сын: Симоненков Никита Николаевич
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: Улита Николаева
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
28.10.1910
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
31.12.1912
Сын: Симоненков Василий Николаев
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: Александра Николаева
Мать ребёнка: Домника Фёдорова
Смерть
Неизвестно