(Симоненкова) Домника Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1903
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904
Сын: Симоненков Георгий Николаев
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
26.05.1906
Сын: Симоненков Никита Николаевич
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
24.07.1908
Дочь: (Симоненкова) Улита Николаева
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
28.10.1910
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
31.12.1912
Сын: Симоненков Василий Николаев
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
17.01.1914
Дочь: (Симоненкова) Мария Николаева
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Рождение ребёнка
23.04.1916
Дочь: (Симоненкова) Александра Николаева
Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов
Смерть
Неизвестно