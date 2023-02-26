(Симоненкова) Домника Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Симоненкова) Домника Фёдорова

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1903

Муж: Симоненков Николай Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.01.1904

Сын: Симоненков Георгий Николаев

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.05.1906

Сын: Симоненков Никита Николаевич

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.07.1908

Дочь: (Симоненкова) Улита Николаева

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1910

Сын: Симоненков Яков Николаев

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1912

Сын: Симоненков Василий Николаев

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1914

Дочь: (Симоненкова) Мария Николаева

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.04.1916

Дочь: (Симоненкова) Александра Николаева

Отец ребёнка: Симоненков Николай Ефимов

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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