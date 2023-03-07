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Александр Васильев

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Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871

Отец: Василий (Симонов)

Мать: Дария Кодратова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1890

Дочь: Дария Александрова

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1892

Сын: Илья Александров

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1894

Дочь: Агрипина Александрова

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.08.1895

Дочь: Наталия Александрова

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1899

Сын: Тимофей Александров

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1902

Сын: Пётр Александров

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1907

Дочь: Домника Александрова

Мать ребёнка: София Афанасьева

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: София Афанасьева

Смерть
Неизвестно
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