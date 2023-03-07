Александр Васильев
Место рождения
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1871
Отец: Василий (Симонов)
Мать: Дария Кодратова
Рождение ребёнка
09.03.1890
Дочь: Дария Александрова
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Илья Александров
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Агрипина Александрова
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Наталия Александрова
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Тимофей Александров
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Пётр Александров
Мать ребёнка: София Афанасьева
Рождение ребёнка
08.10.1907
Дочь: Домника Александрова
Мать ребёнка: София Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: София Афанасьева
Смерть
Неизвестно