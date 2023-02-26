София Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.03.1890
Дочь: Дария Александрова
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
18.07.1892
Сын: Илья Александров
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
22.06.1894
Дочь: Агрипина Александрова
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
26.08.1895
Дочь: Наталия Александрова
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
20.02.1899
Сын: Тимофей Александров
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
27.06.1902
Сын: Пётр Александров
Отец ребёнка: Александр Васильев
Рождение ребёнка
08.10.1907
Дочь: Домника Александрова
Отец ребёнка: Александр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Васильев
Смерть
Неизвестно