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Ксения Яковлева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Викторов Яков Викторов

Мать: Дария Симонова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Георгиев

Бракосочетание
20.05.1911

Муж: Фёдор Георгиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1913

Сын: Никанор Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Георгиев

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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