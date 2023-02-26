Ксения Яковлева
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Викторов Яков Викторов
Мать: Дария Симонова
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Георгиев
Бракосочетание
20.05.1911
Муж: Фёдор Георгиев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.07.1913
Сын: Никанор Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Георгиев
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно