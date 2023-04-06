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Фёдор Георгиев

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

08.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1884

Отец: Георгий Матвеев

Мать: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
20.05.1911

Жена: Ксения Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия Фёдорова

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
23.07.1913

Сын: Никанор Фёдоров

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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