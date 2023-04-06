Фёдор Георгиев
Место рождения
Дата рождения08.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1884
Отец: Георгий Матвеев
Мать: Параскева Иосифова
Бракосочетание
20.05.1911
Жена: Ксения Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия Фёдорова
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
23.07.1913
Сын: Никанор Фёдоров
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Смерть
Неизвестно