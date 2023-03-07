Абраменкова Федора (Георгиева)
Место рождения
Дата рождения05.09.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875
Отец: Георгий Матвеев
Мать: Параскева Иосифова
Бракосочетание
27.01.1893
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1895
Сын: Семён Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1897
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1899
Дочь: Мария Федотова
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1901
Сын: Абраменков Владимир Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1904
Сын: Абраменков Макарий Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Абраменков Максим Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1909
Сын: Абраменков Никита Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1911
Сын: Абраменков Герасим Федотов
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Матрона Федотова
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1916
Сын: Абраменков Сергей Федотович
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно