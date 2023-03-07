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Абраменкова Федора (Георгиева)

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

05.09.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1875

Отец: Георгий Матвеев

Мать: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1893

Муж: Абраменков Федот (Абрамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Семён Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Абраменков Фёдор Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Мария Федотова

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Абраменков Владимир Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Абраменков Макарий Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Абраменков Максим Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1909

Сын: Абраменков Никита Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Абраменков Герасим Федотов

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Матрона Федотова

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Абраменков Сергей Федотович

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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