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Георгий Матвеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

17.08.1900

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Зуев Павел Егоров

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.09.1875

Дочь: Абраменкова Федора (Георгиева)

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1875

Сын: Карп Егоров

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1877

Сын: Александр Георгиев

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1879

Сын: Симион Георгиев

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880

Дочь: Пелагея Егорова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1882

Дочь: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1884

Сын: Фёдор Георгиев

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1887

Дочь: Мария Георгиева

Мать ребёнка: Параскева Иосифова

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Смерть
17.08.1900
Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
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