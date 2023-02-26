Георгий Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти17.08.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Зуев Павел Егоров
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
05.09.1875
Дочь: Абраменкова Федора (Георгиева)
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
До 1875
Сын: Карп Егоров
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
10.12.1877
Сын: Александр Георгиев
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1879
Сын: Симион Георгиев
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1880
Дочь: Пелагея Егорова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
12.06.1882
Дочь: Шакуто (шукутина) Акилина Егорова
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
08.11.1884
Сын: Фёдор Георгиев
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Рождение ребёнка
05.02.1887
Дочь: Мария Георгиева
Мать ребёнка: Параскева Иосифова
Смерть
17.08.1900