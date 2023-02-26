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Абраменков Федот (Абрамов)

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Аврамий (Евплов)

Мать: Александра (Алексеева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
23.01.1885

Жена: Ирина Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Пелагея Федотова

Мать ребёнка: Ирина Саввина

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1887

Сын: Абраменков Иван Федотович

Мать ребёнка: Ирина Саввина

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
27.01.1893

Жена: Абраменкова Федора (Георгиева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1893
отпускной младший фельдшер
Рождение ребёнка
01.02.1895

Сын: Семён Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Военная служба
1895
унтер-офицер
Рождение ребёнка
15.04.1897

Сын: Абраменков Фёдор Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Мария Федотова

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.07.1901

Сын: Абраменков Владимир Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1904

Сын: Абраменков Макарий Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Абраменков Максим Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи-Долгая Нива Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1909

Сын: Абраменков Никита Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Долгая Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Абраменков Герасим Федотов

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Матрона Федотова

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Долгая Нива-Толкачи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.09.1916

Сын: Абраменков Сергей Федотович

Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)

д.Толкачи ( Долгая Нива ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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