Абраменков Федот (Абрамов)
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Аврамий (Евплов)
Мать: Александра (Алексеева)
Жена: Ирина Саввина
Дочь: Пелагея Федотова
Мать ребёнка: Ирина Саввина
Сын: Абраменков Иван Федотович
Мать ребёнка: Ирина Саввина
Сын: Семён Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Дочь: Мария Федотова
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Владимир Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Макарий Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Максим Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Никита Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Герасим Федотов
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Дочь: Матрона Федотова
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)
Сын: Абраменков Сергей Федотович
Мать ребёнка: Абраменкова Федора (Георгиева)