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(Абраменкова) Пелагея Федотова

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Место рождения

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.04.1886

Дата смерти

23.05.1866

Пол

Женский

Отец

1867 г.р.

Мать

1867 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
23.05.1866
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
24.04.1886

Отец: Абраменков Федот (Абрамов)

Мать: Ирина Саввина

сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
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