(Абраменкова) Пелагея Федотова
Место рождениясельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.04.1886
Дата смерти23.05.1866
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
23.05.1866
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение
24.04.1886
Отец: Абраменков Федот (Абрамов)
Мать: Ирина Саввина
сельцо Архангельское ( д.Савлуки ) Поречского уезда Смоленской губ.