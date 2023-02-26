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Ирина Саввина

Место рождения

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Абраменков Федот (Абрамов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: (Абраменкова) Пелагея Федотова

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

Рождение ребёнка
14.09.1887

Сын: Абраменков Иван Федотович

Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)

Смерть
Неизвестно

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