Ирина Саввина
Место рожденияд.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: (Абраменкова) Пелагея Федотова
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
Рождение ребёнка
14.09.1887
Сын: Абраменков Иван Федотович
Отец ребёнка: Абраменков Федот (Абрамов)
Смерть
Неизвестно