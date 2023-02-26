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Абраменков Иван Федотович

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Место рождения

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.09.1887

Дата смерти

21.01.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887

Отец: Абраменков Федот (Абрамов)

Мать: Ирина Саввина

д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1908

Жена: Абраменкова Евдокия Мартинова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
21.01.1915
фольв. Юзефов
На войне пропал без вести
Смерть
21.01.1915
фольв. Юзефов
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк
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