Абраменков Иван Федотович
Место рожденияд.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.09.1887
Дата смерти21.01.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1887
Отец: Абраменков Федот (Абрамов)
Мать: Ирина Саввина
д.Толкачи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1908
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
21.01.1915
фольв. Юзефов
На войне пропал без вести
Смерть
21.01.1915
фольв. Юзефов
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
стрелок 9-й Сибирский стрелковый полк