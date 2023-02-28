Викторов Иван Викторов
Место рождения
Дата рождения31.12.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1881
Отец: Якушевич Виктор Ильин
Мать: Наталия ст
Бракосочетание
11.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1905
Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова
Рождение ребёнка
07.06.1912
Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова
Рождение ребёнка
22.07.1915
Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова
Смерть
Неизвестно