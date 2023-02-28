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Викторов Иван Викторов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

31.12.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1881

Отец: Якушевич Виктор Ильин

Мать: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1905

Жена: Викторова Домника Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Викторов Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1912

Сын: Викторов Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1915

Сын: Викторов Николай Иванов

Мать ребёнка: Викторова Домника Прохорова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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