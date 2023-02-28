Викторова (Дмитриченкова) Домника Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Викторова (Дмитриченкова) Домника Прохорова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

06.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887

Отец: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Мать: Дмитриченкова Параскева Филиппова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.02.1905

Муж: Викторов Иван Викторов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1905

Сын: Викторов Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.03.1907

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1909

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1912

Сын: Викторов Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1915

Сын: Викторов Николай Иванов

Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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