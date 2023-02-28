Викторова (Дмитриченкова) Домника Прохорова
Место рождения
Дата рождения06.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1887
Бракосочетание
11.02.1905
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1905
Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов
Рождение ребёнка
29.03.1907
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов
Рождение ребёнка
18.07.1909
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов
Рождение ребёнка
07.06.1912
Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов
Рождение ребёнка
22.07.1915
Отец ребёнка: Викторов Иван Викторов
Смерть
Неизвестно