Дмитриченкова Параскева Филиппова
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти28.03.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1877
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1879
Сын: Дмитриченков Пётр Прохоров
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
17.07.1882
Сын: Дмитриченков Семён Прохоров
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
06.08.1883
Дочь: Васса Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
07.12.1885
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
06.01.1887
Дочь: Викторова Домника Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Морозова Анна Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892
Сын: Дмитриченков Фёдор Прохоров
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Рождение ребёнка
18.11.1894
Дочь: Екатерина Прохорова
Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев
Смерть
28.03.1895
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище