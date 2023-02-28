Дмитриченкова Параскева Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитриченкова Параскева Филиппова

Дмитриченкова Параскева Филиппова

avatar

Место рождения

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

28.03.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.11.1877

Муж: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.01.1879

Сын: Дмитриченков Пётр Прохоров

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.07.1882

Сын: Дмитриченков Семён Прохоров

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1883

Дочь: Васса Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.12.1885

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.01.1887

Дочь: Викторова Домника Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Морозова Анна Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.02.1892

Сын: Дмитриченков Фёдор Прохоров

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1894

Дочь: Екатерина Прохорова

Отец ребёнка: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.03.1895
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Варушенском кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close