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Морозова Анна Прохорова

Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Дмитриченков Прохор Дмитриев

Мать: Дмитриченкова Параскева Филиппова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1908

Муж: Морозов Иван Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Морозов Василий Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1911

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Морозов Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Морозов Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1916

Сын: Морозов Филипп Иванов

Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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