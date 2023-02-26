Морозова Анна Прохорова
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
20.01.1908
Муж: Морозов Иван Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1909
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
22.05.1911
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1913
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Рождение ребёнка
08.11.1916
Отец ребёнка: Морозов Иван Иванов
Смерть
Неизвестно