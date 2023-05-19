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Морозов Иван Иванов

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.12.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890

Отец: Иван Лукин

Мать: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
20.01.1908

Жена: Морозова Анна Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Морозов Василий Иванов

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.05.1911

Дочь: Ефросиния Иоаннова

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1911

Сын: Морозов Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Рождение ребёнка
26.01.1913

Сын: Морозов Семён Иоаннов

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1914

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.11.1916

Сын: Морозов Филипп Иванов

Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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