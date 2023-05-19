Морозов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения30.12.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1890
Отец: Иван Лукин
Мать: Дария Косьмина
Бракосочетание
20.01.1908
Жена: Морозова Анна Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.08.1909
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
22.05.1911
Дочь: Ефросиния Иоаннова
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
26.01.1913
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
27.07.1914
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Рождение ребёнка
08.11.1916
Мать ребёнка: Морозова Анна Прохорова
Смерть
Неизвестно