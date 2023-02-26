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Дария Косьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

23.12.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1880

Дочь: Акилина (по крёстному)

Отец ребёнка: ?

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Иван Лукин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1882

Дочь: Ефимия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Григорий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Лука Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Дмитрий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1890

Сын: Морозов Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
23.12.1906
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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