Дария Косьмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти23.12.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1880
Дочь: Акилина (по крёстному)
Отец ребёнка: ?
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882
Муж: Иван Лукин
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1882
Дочь: Ефимия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Григорий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
12.10.1885
Сын: Лука Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
30.12.1890
Сын: Морозов Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
23.12.1906
Причина смерти: от тифа