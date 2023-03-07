Иван Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Лукин

Иван Лукин

avatar

Место рождения

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

18.10.1852

Дата смерти

24.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852

Отец: Лука Корнилов

Мать: Стефанида Прохорова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1872

Сын: Фёдор Иванов

Мать ребёнка: Ксения Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1875

Дочь: Параскева ст

Мать ребёнка: Ксения Игнатова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1876

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ксения Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Параскева Иванова

Мать ребёнка: Ксения Игнатова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882

Жена: Дария Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1882

Дочь: Ефимия Иоаннова

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Григорий Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1885

Сын: Лука Иванов

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.10.1887

Сын: Дмитрий Иоаннов

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1890

Сын: Морозов Иван Иванов

Мать ребёнка: Дария Косьмина

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Игнатова

Смерть
24.12.1906
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close