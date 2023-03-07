Иван Лукин
Место рождения
Дата рождения18.10.1852
Дата смерти24.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1852
Отец: Лука Корнилов
Мать: Стефанида Прохорова
Рождение ребёнка
04.06.1872
Сын: Фёдор Иванов
Мать ребёнка: Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
07.10.1875
Дочь: Параскева ст
Мать ребёнка: Ксения Игнатова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1876
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ксения Игнатова
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Параскева Иванова
Мать ребёнка: Ксения Игнатова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
24.01.1882
Жена: Дария Косьмина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.09.1882
Дочь: Ефимия Иоаннова
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Григорий Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
12.10.1885
Сын: Лука Иванов
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
26.10.1887
Сын: Дмитрий Иоаннов
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Рождение ребёнка
30.12.1890
Сын: Морозов Иван Иванов
Мать ребёнка: Дария Косьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Игнатова
Смерть
24.12.1906
Причина смерти: от тифа