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Стефанида Прохорова

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Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1795 г.р.

Мать

До 1803 г.р.

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: Прохор (Аникеев)

Мать: Матрона Елисеева

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1836

Муж: Лука Корнилов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1837

Сын: Илларион Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1839

Сын: Тимофей Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842

Сын: Адриан Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1844

Дочь: Анна Лукина

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1846

Сын: Георгий Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1849

Сын: Семён Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1850

Дочь: Соломония Лукина

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1852

Сын: Иван Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1856

Сын: Аристарх Лукин

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1857

Дочь: Мария Лукина

Отец ребёнка: Лука Корнилов

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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