Стефанида Прохорова
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820
Отец: Прохор (Аникеев)
Мать: Матрона Елисеева
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.01.1836
Муж: Лука Корнилов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.06.1837
Сын: Илларион Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1839
Сын: Тимофей Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1842
Сын: Адриан Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.01.1844
Дочь: Анна Лукина
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1846
Сын: Георгий Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.04.1849
Сын: Семён Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.07.1850
Дочь: Соломония Лукина
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1852
Сын: Иван Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.04.1856
Сын: Аристарх Лукин
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.07.1857
Дочь: Мария Лукина
Отец ребёнка: Лука Корнилов
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно