Морозов Нил Иванов
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иван Тарасов
Мать: Агафия Емельянова
Бракосочетание
31.01.1892
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893
Сын: Морозов Иван Нилович
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
17.03.1895
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
29.08.1896
Дочь: (Морозова) Марфа Нилова
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
21.02.1898
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
02.06.1903
Дочь: (Морозова) Мария Нилова
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
19.08.1905
Дочь: (Морозова) Анна Нилова
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
03.11.1906
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
21.02.1909
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: (Морозова) Варвара Нилова
Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова
Смерть
Неизвестно