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Морозов Нил Иванов

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иван Тарасов

Мать: Агафия Емельянова

Бракосочетание
31.01.1892

Жена: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.07.1893

Сын: Морозов Иван Нилович

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Морозов Алексей Нилов

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Рождение ребёнка
29.08.1896

Дочь: (Морозова) Марфа Нилова

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1898

Сын: Морозов Тимофей Нилов

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.06.1903

Дочь: (Морозова) Мария Нилова

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.08.1905

Дочь: (Морозова) Анна Нилова

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Морозов Григорий Нилов

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.02.1909

Сын: Морозов Василий Нилов

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: (Морозова) Варвара Нилова

Мать ребёнка: Морозова (Овсянкина) Евдокия Игнатова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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