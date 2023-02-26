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Ксения Игнатова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

10.01.1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1872

Сын: Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.10.1875

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1876

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Лукин

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.10.1879

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Лукин

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Лукин

Смерть
10.01.1882
Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище
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