Ксения Игнатова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти10.01.1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1872
Сын: Фёдор Иванов
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
07.10.1875
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.11.1876
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Лукин
Рождение ребёнка
20.10.1879
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Лукин
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Лукин
Смерть
10.01.1882
Похороны
Неизвестно
на Сосновицком кладбище