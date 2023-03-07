София (Александра) Викторова
Место рождения
Дата рождения10.05.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885
Отец: Якушевич Виктор Ильин
Мать: Наталия ст
Бракосочетание
11.02.1902
Муж: Филипп (Нилов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Анна Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1905
Сын: Михаил Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Андрей Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Яков Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Аполлинария Филиппова
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Пётр Филиппов
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1915
Отец ребёнка: Филипп (Нилов)
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно