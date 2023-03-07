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София (Александра) Викторова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.05.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1885

Отец: Якушевич Виктор Ильин

Мать: Наталия ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1902

Муж: Филипп (Нилов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Анна Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Михаил Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Андрей Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Яков Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Аполлинария Филиппова

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Пётр Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1915

Сын: Дамиан (Демьян) Филиппов

Отец ребёнка: Филипп (Нилов)

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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