Филипп (Нилов)
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения31.12.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
31.12.1876
Отец: Мина Сергеев
Мать: Марфа Семёнова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1902
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903
Дочь: Анна Филиппова
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1905
Сын: Михаил Филиппов
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907
Сын: Андрей Филиппов
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Яков Филиппов
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1911
Дочь: Аполлинария Филиппова
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1912
Сын: Пётр Филиппов
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1915
Мать ребёнка: София (Александра) Викторова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно