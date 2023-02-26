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Филипп (Нилов)

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

31.12.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1876

Отец: Мина Сергеев

Мать: Марфа Семёнова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1902

Жена: София (Александра) Викторова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.09.1903

Дочь: Анна Филиппова

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1905

Сын: Михаил Филиппов

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.10.1907

Сын: Андрей Филиппов

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Яков Филиппов

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.01.1911

Дочь: Аполлинария Филиппова

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.09.1912

Сын: Пётр Филиппов

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1915

Сын: Дамиан (Демьян) Филиппов

Мать ребёнка: София (Александра) Викторова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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