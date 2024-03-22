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Мина Сергеев

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852

Отец: Сергей (Иосифов)

Мать: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1871

Сын: Филимоненков Михаил Минаев

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1874

Сын: Стефан Минин

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.12.1876

Сын: Филипп (Нилов)

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1882

Дочь: Гликерия Минина

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1884

Сын: Виктор Минин

Мать ребёнка: Марфа Семёнова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Семёнова

Смерть
Неизвестно
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