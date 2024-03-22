Мина Сергеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1852
Отец: Сергей (Иосифов)
Мать: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
08.11.1871
Сын: Филимоненков Михаил Минаев
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
14.12.1874
Сын: Стефан Минин
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
31.12.1876
Сын: Филипп (Нилов)
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1882
Дочь: Гликерия Минина
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Рождение ребёнка
10.11.1884
Сын: Виктор Минин
Мать ребёнка: Марфа Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Семёнова
Смерть
Неизвестно