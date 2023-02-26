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Сергей (Иосифов)

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.10.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

До 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1830

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Варвара Трофимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Мина Сергеев

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Акилина Сергеева

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1857

Сын: Илья Сергеев

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1859

Дочь: Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Анисим Сергеев

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1863

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Сергеев

Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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