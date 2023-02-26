Сергей (Иосифов)
Место рождения
Дата рождения05.10.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1830
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Варвара Трофимова
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Мина Сергеев
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Сергеева
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
18.07.1857
Сын: Илья Сергеев
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
18.02.1859
Дочь: Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Анисим Сергеев
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
26.05.1863
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Сергеев
Мать ребёнка: Акилина (Иосифова)
Смерть
Неизвестно