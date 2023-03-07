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Иван Сергеев

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

26.05.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1863

Отец: Сергей (Иосифов)

Мать: Акилина (Иосифова)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1883

Жена: Матрона Филиппова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1885

Дочь: Мелания Иванова

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1887

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анисия Иоаннова

Мать ребёнка: Матрона Филиппова

Смерть
Неизвестно
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