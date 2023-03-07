Иван Сергеев
Место рождения
Дата рождения26.05.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1863
Отец: Сергей (Иосифов)
Мать: Акилина (Иосифова)
Бракосочетание
11.11.1883
Жена: Матрона Филиппова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1885
Дочь: Мелания Иванова
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
19.05.1887
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анисия Иоаннова
Мать ребёнка: Матрона Филиппова
Смерть
Неизвестно