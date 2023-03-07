Матрона Филиппова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти18.02.1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Филипп Семёнов
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1883
Муж: Иван Сергеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1885
Дочь: Мелания Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
19.05.1887
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1891
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Рождение ребёнка
20.06.1896
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван Сергеев
Смерть
18.02.1900
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Анисия Иоаннова
Отец ребёнка: Иван Сергеев