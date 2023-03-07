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Матрона Филиппова

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Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

18.02.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Филипп Семёнов

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
11.11.1883

Муж: Иван Сергеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
31.12.1885

Дочь: Мелания Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.05.1887

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.04.1891

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.06.1896

Сын: Иван Иванов

Отец ребёнка: Иван Сергеев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.02.1900
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Анисия Иоаннова

Отец ребёнка: Иван Сергеев

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