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Акилина (Иосифова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1852

Сын: Мина Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1855

Дочь: Акилина Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1857

Сын: Илья Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.02.1859

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.02.1861

Сын: Анисим Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.05.1863

Сын: Иван Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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