Акилина (Иосифова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1852
Сын: Мина Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
11.06.1855
Дочь: Акилина Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
18.07.1857
Сын: Илья Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
18.02.1859
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
06.02.1861
Сын: Анисим Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
26.05.1863
Сын: Иван Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Рождение ребёнка
1868
Сын: Василий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей (Иосифов)
Смерть
Неизвестно