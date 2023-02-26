Варвара Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1830
Сын: Сергей (Иосифов)
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
03.05.1833
Дочь: Пелагия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
05.08.1834
Дочь: Конохова Васса Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
25.09.1837
Дочь: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
08.05.1840
Дочь: Гликерия Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
06.03.1843
Дочь: Матрона Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
02.08.1846
Дочь: Чепелкина Евдокия (Осипова)
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
27.09.1849
Сын: Харитон Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Рождение ребёнка
15.09.1852
Сын: Трофим Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Иванов
Смерть
Неизвестно