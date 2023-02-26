Варвара Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1830

Сын: Сергей (Иосифов)

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.05.1833

Дочь: Пелагия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.08.1834

Дочь: Конохова Васса Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.09.1837

Дочь: Бодюлькова Ефросинья (Иосифова)

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.05.1840

Дочь: Гликерия Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.03.1843

Дочь: Матрона Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1846

Дочь: Чепелкина Евдокия (Осипова)

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.09.1849

Сын: Харитон Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.09.1852

Сын: Трофим Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Иванов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно