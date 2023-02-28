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Конохова Васса Иосифова

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Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.08.1834

Дата смерти

13.06.1890

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834

Отец: Иосиф Иванов

Мать: Варвара Трофимова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1854

Муж: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1859

Дочь: Параскева Васильева

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
1863
Рождение ребёнка
25.08.1871

Дочь: Наталия Васильева

Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
13.06.1890
Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
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