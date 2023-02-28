Конохова Васса Иосифова
Место рождения
Дата рождения05.08.1834
Дата смерти13.06.1890
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1834
Отец: Иосиф Иванов
Мать: Варвара Трофимова
Бракосочетание
25.01.1854
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.10.1859
Дочь: Параскева Васильева
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Место жительства
1863
Рождение ребёнка
25.08.1871
Дочь: Наталия Васильева
Отец ребёнка: Сырицин - Конохов Василий Кононов
Смерть
13.06.1890
Причина смерти: от натуральной