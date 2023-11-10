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Филимоненков Михаил Минаев

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.11.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1871

Отец: Мина Сергеев

Мать: Марфа Семёнова

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1900

Сын: Филимоненков Прокопий Михайлов

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1901

Дочь: Мавра Михайлова

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1903

Сын: Филимоненко Александр Михайлович

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Филимоненко Пётр Михайлов

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1909

Сын: Филимоненков Никита Михайлов

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Филимоненков Николай Михайлов

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1914

Сын: Филимоненков Павел Михайлов

Мать ребёнка: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимоненко Марфа Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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