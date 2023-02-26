Филимоненков Николай Михайлов
Место рожденияд.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.12.1911
Дата смерти17.03.1913
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1913
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы