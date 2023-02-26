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Филимоненков Николай Михайлов

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Место рождения

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.12.1911

Дата смерти

17.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1911

Отец: Филимоненков Михаил Минаев

Мать: Филимоненко Марфа Дмитриева

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.03.1913
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от оспы
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