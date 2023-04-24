Филимоненко (Орехова) Марфа Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филимоненко (Орехова) Марфа Дмитриева

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.08.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1874

Отец: Орехов Дмитрий ст

Мать: Орехова Анисия Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.03.1895

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1900

Сын: Филимоненков Прокопий Михайлов

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1901

Дочь: Мавра Михайлова

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.12.1903

Сын: Филимоненко Александр Михайлович

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1907

Сын: Филимоненко Пётр Михайлов

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.09.1909

Сын: Филимоненков Никита Михайлов

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1911

Сын: Филимоненков Николай Михайлов

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1914

Сын: Филимоненков Павел Михайлов

Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев

д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимоненков Михаил Минаев

Смерть
Неизвестно
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