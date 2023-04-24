Филимоненко (Орехова) Марфа Дмитриева
Место рождения
Дата рождения30.08.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1874
Отец: Орехов Дмитрий ст
Мать: Орехова Анисия Тарасова
Рождение ребёнка
08.03.1895
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.02.1900
Сын: Филимоненков Прокопий Михайлов
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.04.1901
Дочь: Мавра Михайлова
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
Рождение ребёнка
10.12.1903
Сын: Филимоненко Александр Михайлович
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.01.1907
Сын: Филимоненко Пётр Михайлов
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
Рождение ребёнка
06.09.1909
Сын: Филимоненков Никита Михайлов
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
Рождение ребёнка
11.12.1911
Сын: Филимоненков Николай Михайлов
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.06.1914
Сын: Филимоненков Павел Михайлов
Отец ребёнка: Филимоненков Михаил Минаев
д.Большие Сырицы Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно