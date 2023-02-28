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Орехова Анисия Тарасова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Тарасий Терентиев

Мать: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.10.1864

Муж: Орехов Дмитрий ст

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1871

Сын: Орехов Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1874

Дочь: Филимоненко Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1876

Сын: Орехов Даниил Дмитриев

Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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