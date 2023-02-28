Орехова Анисия Тарасова
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Тарасий Терентиев
Мать: Мария Терентьева
Бракосочетание
11.10.1864
Муж: Орехов Дмитрий ст
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.05.1871
Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст
Рождение ребёнка
30.08.1874
Дочь: Филимоненко Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст
Рождение ребёнка
04.12.1876
Отец ребёнка: Орехов Дмитрий ст
Смерть
Неизвестно