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Тарасий Терентиев

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

22.02.1831

Дата смерти

30.03.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1831

Отец: Терентий Гаврилов

Мать: Феврония (Никифорова)

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Мария Тарасова

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Орехова Анисия Тарасова

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.09.1850

Жена: Мария Терентьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Агафия Тарасова

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.07.1857

Сын: Василий ст

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.06.1859

Сын: Иван Тарасов

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.10.1861

Дочь: Сенюшкина Параскева Тарасова

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Тарасов

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Малашенкова Евдокия (Тарасова)

Мать ребёнка: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
30.03.1897
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище
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