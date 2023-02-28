Тарасий Терентиев
Место рождения
Дата рождения22.02.1831
Дата смерти30.03.1897
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1831
Отец: Терентий Гаврилов
Мать: Феврония (Никифорова)
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Мария Тарасова
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Орехова Анисия Тарасова
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Бракосочетание
24.09.1850
Жена: Мария Терентьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Агафия Тарасова
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
27.07.1857
Сын: Василий ст
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
18.06.1859
Сын: Иван Тарасов
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
10.10.1861
Дочь: Сенюшкина Параскева Тарасова
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Тарасов
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Малашенкова Евдокия (Тарасова)
Мать ребёнка: Мария Терентьева
Смерть
30.03.1897
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Дубашевском кладбище