Мария Тарасова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Тарасий Терентиев
Мать: Мария Терентьева
Рождение ребёнка
21.01.1861
Дочь: Ксения Иванова
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
1869
Сын: Семён Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
29.06.1871
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
15.02.1873
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
12.10.1874
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
08.05.1876
Сын: Николай Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
15.12.1877
Сын: Пётр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
17.02.1879
Сын: Тимофей Иванов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
28.08.1883
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Рождение ребёнка
27.04.1885
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Терентиев
Смерть
Неизвестно