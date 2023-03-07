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Мария Тарасова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Тарасий Терентиев

Мать: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1861

Дочь: Ксения Иванова

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Сын: Семён Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Рождение ребёнка
29.06.1871

Сын: Терехович Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1873

Сын: Терехович Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.10.1874

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1876

Сын: Николай Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.12.1877

Сын: Пётр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.02.1879

Сын: Тимофей Иванов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1883

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.04.1885

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Терентиев

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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