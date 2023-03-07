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Терехович Павел Иванов

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

29.06.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871

Отец: Иван Терентиев

Мать: Мария Тарасова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1894

Жена: Терехович Марина (Мария) Еремеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Терехович Иван Павлов

Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1896

Сын: Терехович Георгий Павлов

Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Терехович Семён Павлов

Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1900

Жена: Терехович Феодосия Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1900

Сын: Терехович Косьма Павлов

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1903

Сын: Терехович Николай ст.

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Терехович Андрей Павлов

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Терехович Пётр Павлов

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1908

Сын: Терехович Григорий Павлов

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Мария Павлова

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Терехович Николай Павлович

Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно
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