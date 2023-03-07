Терехович Павел Иванов
Место рождения
Дата рождения29.06.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871
Отец: Иван Терентиев
Мать: Мария Тарасова
Бракосочетание
18.01.1894
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1894
Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева
Рождение ребёнка
22.11.1896
Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева
Рождение ребёнка
29.04.1898
Мать ребёнка: Терехович Марина (Мария) Еремеева
Бракосочетание
17.01.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1900
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
09.05.1903
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
02.07.1904
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
26.01.1907
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
30.07.1908
Сын: Терехович Григорий Павлов
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Мария Павлова
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Рождение ребёнка
1920
Сын: Терехович Николай Павлович
Мать ребёнка: Терехович Феодосия Никитина
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Смерть
Неизвестно