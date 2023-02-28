Терехович Феодосия Никитина
Место рождения
Дата рождения23.05.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881
Отец: Никита Моисеев
Мать: Акилина Борисова
Бракосочетание
17.01.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1900
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1903
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
02.07.1904
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
28.08.1905
Дочь: Анна Павлова
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
26.01.1907
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
30.07.1908
Сын: Терехович Григорий Павлов
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
07.08.1913
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
1920
Сын: Терехович Николай Павлович
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Место жительства
1946
Смерть
Неизвестно