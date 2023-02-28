Терехович Феодосия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехович Феодосия Никитина

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

23.05.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1881

Отец: Никита Моисеев

Мать: Акилина Борисова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.01.1900

Муж: Терехович Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
30.10.1900

Сын: Терехович Косьма Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1903

Сын: Терехович Николай ст.

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.07.1904

Сын: Терехович Андрей Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.08.1905

Дочь: Анна Павлова

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Терехович Пётр Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1908

Сын: Терехович Григорий Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.08.1913

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Терехович Николай Павлович

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Тюльки
Место жительства
1946
Смерть
Неизвестно
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