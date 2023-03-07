Терехович (Ерашкова) Марина (Мария) Еремеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехович (Ерашкова) Марина (Мария) Еремеева

Терехович (Ерашкова) Марина (Мария) Еремеева

avatar

Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

16.02.1875

Дата смерти

13.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875

Отец: Ерашков Еремей Лукьянов

Мать: Марфа ст.

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.01.1894

Муж: Терехович Павел Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1894

Сын: Терехович Иван Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.11.1896

Сын: Терехович Георгий Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.04.1898

Сын: Терехович Семён Павлов

Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
13.09.1899
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close