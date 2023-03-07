Терехович (Ерашкова) Марина (Мария) Еремеева
Место рождения
Дата рождения16.02.1875
Дата смерти13.09.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1875
Отец: Ерашков Еремей Лукьянов
Мать: Марфа ст.
Бракосочетание
18.01.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.11.1894
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
22.11.1896
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Рождение ребёнка
29.04.1898
Отец ребёнка: Терехович Павел Иванов
Смерть
13.09.1899
Причина смерти: от натуральной