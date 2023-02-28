Малашенкова Евдокия (Тарасова)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смерти15.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Тарасий Терентиев
Мать: Мария Терентьева
Бракосочетание
10.02.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров
Рождение ребёнка
10.12.1899
Сын: Малашенков Александр Герасимов
Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров
Рождение ребёнка
05.01.1903
Сын: Малашенков Иоанн Герасимов
Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров
Смерть
15.02.1904
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище