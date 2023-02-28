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Малашенкова Евдокия (Тарасова)

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1880

Дата смерти

15.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тарасий Терентиев

Мать: Мария Терентьева

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1897

Муж: Малашенков Герасим Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Малашенков Александр Герасимов

Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Малашенков Иоанн Герасимов

Отец ребёнка: Малашенков Герасим Фёдоров

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
15.02.1904
Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от родов
Похороны
Неизвестно
на Галискинском кладбище
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