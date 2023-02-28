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Малашенков Герасим Фёдоров

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

03.03.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1876

Отец: Фёдор Андреев

Мать: Акилина Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
10.02.1897

Жена: Малашенкова Евдокия (Тарасова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1898

Дочь: Мария Герасимова

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1899

Сын: Малашенков Александр Герасимов

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.01.1903

Сын: Малашенков Иоанн Герасимов

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.02.1905

Жена: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.02.1907

Сын: Малашенков Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.08.1909

Дочь: Наталия Герасимова

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1912

Сын: Малашенков Пётр Герасимов

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.06.1914

Дочь: Антонина Герасимова

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1915

Дочь: Анна Герасимова

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1925

Сын: Малашенков Пётр Герасимович

Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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