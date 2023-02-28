Малашенков Герасим Фёдоров
Место рождения
Дата рождения03.03.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1876
Отец: Фёдор Андреев
Мать: Акилина Петрова
Бракосочетание
10.02.1897
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.01.1898
Дочь: Мария Герасимова
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)
Рождение ребёнка
10.12.1899
Сын: Малашенков Александр Герасимов
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)
Рождение ребёнка
05.01.1903
Сын: Малашенков Иоанн Герасимов
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия (Тарасова)
Бракосочетание
09.02.1905
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
11.02.1907
Сын: Малашенков Алексей Герасимов
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
20.08.1909
Дочь: Наталия Герасимова
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
16.01.1912
Сын: Малашенков Пётр Герасимов
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
09.06.1914
Дочь: Антонина Герасимова
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
07.09.1915
Дочь: Анна Герасимова
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Рождение ребёнка
1925
Сын: Малашенков Пётр Герасимович
Мать ребёнка: Малашенкова Евдокия Дмитриева
Смерть
Неизвестно